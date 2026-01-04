İsveçrədə 9 yanvar Milli Matəm Günü elan edilib
İsveçrədə barda baş verən faciə ilə bağlı 9 yanvar Milli Matəm Günü elan olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti və ölkənin iqtisadiyyat naziri Gi Parmelen "Tages-Anzeiger" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
Gi Parmelenin sözlərinə görə, Kran-Montana kurortunda barda baş verən yanğın nəticəsində 40 nəfərin həlak olması ilə əlaqədar olaraq 9 yanvar ölkə üzrə Milli Matəm Günü elan ediləcək.
Məlumata əsasən, saat 14:00-da Kran-Montanada matəm mərasimi başlayacaq. Həmin vaxt İsveçrənin bütün kilsələrində zənglər çalınacaq, həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Prezident anım mərasimində şəxsən iştirak edəcəyini də qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре