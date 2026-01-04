Türkiyədə şiddətli şaxtalar: termometrlər mənfi 36 dərəcəni göstərir
Türkiyənin bir neçə bölgəsində davam edən şiddətli şaxtalar şərqi Anadolunun sakinlərinə mənfi təsir göstərir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, yanvarın 4-nə keçən gecə Gürcüstanla həmsərhəd olan Ərdəhan əyalətində temperatur qeyri-adi aşağı səviyyələrə düşüb.
Ərdəhan şəhərinin özündə temperatur -24,8 dərəcə Selsi olub. Göle rayonunda isə meteoroloqlar -36 dərəcə Selsi qeydə alıblar ki, bu da ölkədə ən aşağı temperatur göstəricisidir.
Ondan bir gün öncə Anadolunun eyni bölgəsində temperatur -40 dərəcə Selsiyə yaxınlaşıb.
Şiddətli şaxtalar son günlərdə şərqi Anadolunun hər yerində davam edir, bu da bəzi əyalətlərdə hakimiyyəti təhsil prosesini dayandırmağa və sakinləri yalnız zəruri hallarda çölə çıxmağa çağırmağa vadar edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре