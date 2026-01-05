Narkotik gömrükdən necə keçir? - AÇIQLAMA
Azərbaycanın gömrük orqanları narkotik vasitələrin ölkə ərazisindən keçirilməsinin qarşısının alınması istiqamətində müasir texniki vasitələrdən, kinoloji xidmətdən və operativ nəzarət mexanizmlərindən geniş istifadə edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin şöbə rəisi Elmir Şirinov deyib.
E.Şirinov bildirib ki, narkotik və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə daşınma üsulları illər keçdikcə dəyişir və qaçaqmalçılar gömrük nəzarətini aldatmaq üçün müxtəlif metodlara əl atırlar. Əvvəllər narkotiklərin əsasən nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarında gizlədildiyi qeyd olunur. Bu məqsədlə avtomobillərin ayrı-ayrı hissələri kəsilir, sonradan yenidən bərpa edilirdi.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildən etibarən daha fərqli üsullara rast gəlinir. Belə ki, narkotik vasitələr bəzən tez xarab olan ərzaq məhsullarının, tərəvəz və meyvələrin içərisində gizlədilərək daşınır. Məqsəd isə gömrük nəzarətinin bu tip yüklərə daha operativ və sürətli yanaşmasından sui-istifadə etməkdir. Qaçaqmalçılar hesab edirlər ki, tranzit daşımalar zamanı tez xarab olan məhsullar səthi yoxlanıla bilər:
"Buna baxmayaraq, gömrük əməkdaşlarının sayıqlığı, texnoloji avadanlıqların və kinoloji xidmətin effektiv fəaliyyəti bu cəhdlərin qarşısını alır. Qeyd edilib ki, məhz bu tədbirlər nəticəsində 14 noyabr 2025-ci il tarixində İran İslam Respublikasından Estoniyaya tranzit daşınma zamanı Azərbaycan ərazisindən keçirilməyə cəhd edilən ümumilikdə 455 kiloqram narkotik vasitə aşkar edilərək bunun qarşısı alınıb".
