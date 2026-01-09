https://news.day.az/azerinews/1808259.html 24 yaşlı gənc faciəvi şəkildə öldü Cəlilabad rayon sakini dəm qazından boğularaq ölüb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sumqayıtda, Ceyranbatan bağları yaşayış massivində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Musa Nazim oğlu Məmişov kirayə qaldığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.
24 yaşlı gənc faciəvi şəkildə öldü
Cəlilabad rayon sakini dəm qazından boğularaq ölüb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sumqayıtda, Ceyranbatan bağları yaşayış massivində qeydə alınıb.
Belə ki, rayon sakini, 2002-ci il təvəllüdlü Musa Nazim oğlu Məmişov kirayə qaldığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, sözügedən rayonun Uzuntəpə kəndindən olan Musa ailənin yeganə oğul övladı olub. Onun bacısının həyat yoldaşı şəhiddir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
