Gəncədə maşınlar toqquşdu

Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Təbriz küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, "Ford" markalı avtomobillə "Xəzər" markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı maşınlardan biri maşın ehtiyyatları mağazasına, digəri isə stomatoloji klinikaya çırpılıb.

Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.