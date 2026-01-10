https://news.day.az/azerinews/1808449.html Gəncədə maşınlar toqquşdu - Xəsarət alanlar var - FOTO Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Təbriz küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, "Ford" markalı avtomobillə "Xəzər" markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı maşınlardan biri maşın ehtiyyatları mağazasına, digəri isə stomatoloji klinikaya çırpılıb.
Gəncədə maşınlar toqquşdu - Xəsarət alanlar var - FOTO
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Təbriz küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Ford" markalı avtomobillə "Xəzər" markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı maşınlardan biri maşın ehtiyyatları mağazasına, digəri isə stomatoloji klinikaya çırpılıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
