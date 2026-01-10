https://news.day.az/azerinews/1808473.html Avtomobil kanala aşdı - Sabiq baş həkim öldü - FOTO Salyan rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qırmızıkənd kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Salyan sakini 73 yaşlı Yaşar Kərimov idarə etdiyi minik avtomobilini yaşadığı evin yaxınlığında olan kanala aşırıb. O, hadisə yerində həyatını itirib.
Avtomobil kanala aşdı - Sabiq baş həkim öldü - FOTO
Salyan rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qırmızıkənd kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, Salyan sakini 73 yaşlı Yaşar Kərimov idarə etdiyi minik avtomobilini yaşadığı evin yaxınlığında olan kanala aşırıb.
O, hadisə yerində həyatını itirib.
Qeyd edək ki, ölən şəxs əvvəllər Salyan rayonlararası Psixiatriya xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
