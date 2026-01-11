Qış aylarında immuniteti gücləndirən qidalar və vitaminlər hansılardır? - AÇIQLAMA
Qış aylarında immunitet zəiflədiyi üçün düzgün qidalanma xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, diyetoloq Maryana Cutovanın sözlərinə görə, rasionda C, D, A və E vitaminləri, həmçinin sink, dəmir və selenlə zəngin qidalar olmalıdır:
"Sitrus meyvələri C vitamini ilə immun hüceyrələrini aktivləşdirir. Süd məhsulları və turşuya qoyulmuş tərəvəzlər bağırsaq mikrobiomunu dəstəkləyir. Sarımsaq və soğan viruslara qarşı təsirlidir. Tünd rəngli giləmeyvələr iltihabı azaldır, qoz-fındıq isə E vitamini və sink mənbəyidir.
D vitamini respirator infeksiyaların riskini azaldır və əsasən yağlı balıq, yumurta sarısı və zənginləşdirilmiş qidalarda olur. A vitamini selikli qişaları qoruyur, dəmir və selen isə immun hüceyrələrinin fəaliyyəti üçün vacibdir. Günəş işığının az olduğu dövrlərdə bəzi vitamin əlavələrinə ehtiyac yarana bilər, lakin onların qəbulu mütləq həkim məsləhəti ilə olmalıdır".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре