Yaşından xeyli gənc görünən insanların heç vaxt etmədiyi 6 vərdiş
Müasir dövrdə bəzi insanların bahalı kremlər və ya estetik prosedurlar olmadan onlarla il daha gənc göründüyünün şahidi oluruq. Psixoloq Avori Uaytın apardığı müşahidələr göstərir ki, bu şəxslərin sirri tətbiq etdikləri müalicələrdə deyil, imtina etdikləri vərdişlərdədir. Olduğundan gənc görünən insanlar çoxumuzun fərqinə varmadan mənimsədiyi müəyyən həyat standartlarını rədd edirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gənc qalan insanlar nadir hallarda bir yerdə saatlarla otururlar. Onlar iş görüşmələrini hərəkət halında keçirir, ayaqüstü masalardan istifadə edir və ya gün ərzində kiçik "hərəkət fasilələri" verirlər. Elmi araşdırmalar təsdiqləyir ki, uzun müddət oturmaq hüceyrə qocalmasını sürətləndirir, duruşdan tutmuş dərinin elastikliyini itirməsinə qədər hər şeyə mənfi təsir edir. Onlar üçün hərəkət sadəcə idman deyil, bir həyat tərzidir.
Zamana meydan oxuyanlar hadisələri olduğu kimi qəbul etmək və lazımsız yükü çiyinlərindən atmaq sənətinə yiyələniblər. Xroniki stress hüceyrə səviyyəsində qocalmaya, kollagen istehsalının azalmasına və telomerlərin qısalmasına səbəb olur. Bu insanlar hadisələrdən xəbərdar olsalar da, onların daxili dünyalarını sarsıtmasına icazə vermirlər. Əgər bir hadisəni növbəti 24 saat ərzində birbaşa təsir edə bilmirlərsə, onu zehni enerji sərf etməyə dəyməyən bir yük kimi görürlər.
Onlarla il daha gənc görünənlər hər kalorini saymırlar, lakin sadə və həqiqi qidalarla bəslənirlər. Onlar qidanı hüceyrələri üçün bir "məlumat" kimi qəbul edirlər. Dəri və beyin hüceyrələri sizin qəbul etdiyiniz maddələrlə yenilənir. Bədəni süni rəngləndiricilər, konservantlar və kimyəvi maddələrlə doldurduqda dərinin solğunlaşması və qocalma qaçılmaz olur.
Yuxusuz qalan gecələr insana illər əlavə edən ən sürətli yoldur. Lakin gənc qalanlar yuxunu ən dəyərli resurs hesab edirlər. Yuxu zamanı bədən böyümə hormonu istehsal edir, zədələnmiş hüceyrələri bərpa edir və yaddaşı möhkəmləndirir. Müntəzəm olaraq 7-9 saat yuxu yatanlar yalnız daha gənc görünmür, həm də daha aydın düşünür və stresslə daha yaxşı mübarizə aparırlar.
Gənc görünən insanlar tez-tez çətinlikləri seçirlər: soyuq duş qəbul etmək, ağır məşqlər etmək və ya tamamilə yeni bacarıqlar öyrənmək. Bu cür təcrübələr beyni və bədəni "zehni çeviklik" vəziyyətində saxlayır. Özünüzə müntəzəm olaraq meydan oxuduqda hüceyrələrinizə hələ də inkişaf etdiyiniz, böyüdüyünüz və həyat dolu olduğunuz siqnalını göndərirsiniz. Davamlı rahatlıq axtaranlar isə tədricən fiziki və zehni geriləmə ilə qarşılaşırlar.
İnsanları vaxtından əvvəl qocaldan ən mühüm amillərdən biri keçmişin səhvləri ilə yaşamaq və ya gələcək üçün davamlı narahatlıq keçirməkdir. Zamana qarşı "buddist" yanaşması olan bu insanlar indiki anın dadını çıxarırlar. Onlar söhbət edərkən sizi diqqətlə dinləyir, yeməyin dadını hiss edir və günəşin doğuşunu fərq edirlər. Onların üzlərində gələcək qayğısından və ya keçmişin peşmanlığından yaranan dərin qırışlar yoxdur, çünki onlar "burada və indi" yaşayırlar.
