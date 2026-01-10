https://news.day.az/azerinews/1808600.html Zaqatalada minik avtomobili aşıb - Ölən və yaralanan var Zaqatala rayonunun Suvagil kəndi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Day.Az-a bildirilib ki, "Chevrolet" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan 32 yaşlı Şəhriyar Cəfərzadə ölüb, Seymur Mehralıyev isə xəsarət alıb.
Zaqatalada minik avtomobili aşıb - Ölən və yaralanan var
Zaqatala rayonunun Suvagil kəndi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Day.Az-a bildirilib ki, "Chevrolet" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan 32 yaşlı Şəhriyar Cəfərzadə ölüb, Seymur Mehralıyev isə xəsarət alıb.
Məlumata əsasən, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.
