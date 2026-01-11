https://news.day.az/azerinews/1808697.html Oğuzda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var Oğuz rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil yolunun rayonun Kərimli kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedes Vito" markalı yük avtomobili ilə KIA markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza zamanı üç nəfər xəsarət alıb: 1.
1. Ustakişiyeva Mətanət - 1978 Oğuz rayon sakini.
2. Abışov İlqar - 1967 Oğuz rayon sakini.
3. Nəsibov Ayxan 1994 - Qax sakini Vito sürücüsü.
