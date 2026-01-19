Azərbaycanda ən yuxarı və ən aşağı sürətli internet satan şirkətlər - SİYAHI
İKTA internet provayderlərinin dekabr üzrə internet sürət göstəricilərini dərc edib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az aparılan araşdırmalara əsasən ən yüksək və ən aşağı sürət göstəricisi olan provayderlərin siyahısını təqdim edir:
Yüksək 90+ Mbps
Aztelekom
Azeronline
Citynet
FiberNET
Sazz
Orta 50-89 Mbps
Ailə TV Alnet
ARTKOM AzFiberNet
Aznet BeeOnline
Bline Bulud Telecom
Caspian Telecom Connect CJSC
GSP KATV 1
Metronet Netpoint
Rahat Telekom Selnet
SHAKH Telecom SparkTel
TransEuroCom
Aşağı 1-49 Mbps
Delta Telecom Azerbaijan
FlexNET
Nest Fiber
Smart Online
Teleport
Bu yanaşma istifadəçilərə bazarın ümumi mənzərəsini daha aydın, qısa və vizual olaraq təkmilləşmiş formada görməyə imkan verir. Kateqoriyalar OOKLA Speedtest Intelligence platformasından əldə edilən median ölçmə nəticələrinə əsaslanır və İKTA tərəfindən təsnif edilərək təqdim olunub.
