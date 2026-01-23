Kreatin yalnız idmançılar üçün deyil - Kimlər qəbul edə bilər?
Kreatin uzun illərdir əsasən idmançılar və əzələ gücü ilə əlaqələndirilsə də, son elmi araşdırmalar bu maddənin beyin funksiyaları üçün də mühüm rol oynaya biləcəyini göstərir. Mütəxəssislərin fikrincə, kreatin təkcə fiziki performansla məhdudlaşmır, eyni zamanda zehni dözümlülük və idrak performansına təsir göstərə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kreatin bədəndə təbii olaraq sintez olunan və hüceyrə enerjisinin əsas mənbəyi olan ATP-nin istehsalında iştirak edən bir molekuldur. Ən çox əzələlərdə toplanmasına baxmayaraq, beynin də yüksək enerji tələbatı səbəbindən kreatinə ehtiyac duyduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, beyin bədən çəkisinin kiçik hissəsini təşkil etsə də, ümumi enerjinin təxminən 20 faizini sərf edir.
Son illərdə aparılan tədqiqatlar kreatinin beynin enerji mübadiləsində rol oynaya biləcəyini ortaya qoyub. Xüsusilə yuxu çatışmazlığı, stress və intensiv zehni fəaliyyət zamanı müşahidə olunan "beyin dumanı" adlanan vəziyyətin enerji balansının pozulması ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Kiçik miqyaslı elmi araşdırmalar kreatin əlavəsinin bu hallarda bəzi idrak tapşırıqlarında performansı dəstəkləyə biləcəyini göstərib.
Alimlərin açıqlamalarına görə, kreatin istifadəsi zehni yorğunluğun azalmasına, qısamüddətli yaddaşın dəstəklənməsinə və metabolik bərpanın sürətlənməsinə kömək edə bilər. Bu səbəbdən yalnız idmançılar deyil, intensiv iş rejimində çalışanlar, tez-tez səyahət edənlər və gün ərzində enerji düşmələri yaşayan şəxslər də kreatinə maraq göstərməyə başlayıb.
Mütəxəssislər bildirir ki, kreatin xüsusilə vegetarian və veqan qidalanan şəxslər üçün də diqqətçəkən ola bilər, çünki bu maddə əsasən heyvani məhsullarda daha çox mövcuddur. Həmçinin Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı aparılan pilot tədqiqatlarda kreatinin mümkün qoruyucu təsirləri də araşdırılır.
Nəticə olaraq, elmi məlumatlar kreatinin yalnız idman performansı ilə deyil, eyni zamanda beyin enerjisi və zehni dözümlülük ilə də əlaqəli ola biləcəyini göstərir. Bununla belə, mütəxəssislər kreatin əlavələrindən istifadə etməzdən əvvəl həkim məsləhətinin vacibliyini vurğulayırlar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре