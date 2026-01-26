Soyuq günlərdə "həyat qurtaran" 8 ədviyyat - Qışın şəfa mənbələri
Havaların soyuması ilə birlikdə xəstəliklərə qarşı müqaviməti artırmaq və bədəni daxildən isitmək üçün mətbəximizdəki ədviyyatlardan istifadə etmək ən təbii üsuldur.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az qış aylarında masanızdan əskik etməməli olduğunuz 8 möcüzəvi ədviyyatı təqdim edir:
İltihabəleyhinə xüsusiyyətləri ilə tanınan zəncəfil soyuqdəymə və öskürək zamanı ən yaxşı köməkçidir. Qan dövranını sürətləndirərək bədən hərarətini artırır.
Darçın qan şəkərini tənzimləməklə yanaşı, antimikrob xüsusiyyətlərə malikdir. Çaylara və ya şirniyyatlara əlavə edildikdə infeksiyalara qarşı qalxan rolunu oynayır.
Sarıkök tərkibindəki "kurkumin" maddəsi sayəsində güclü antioksidantdır. İmmunitet sistemini polad kimi möhkəmləndirir və hüceyrələri yeniləyir.
Mixək boğaz ağrılarını kəsmək və ağız boşluğundakı mikrobları təmizləmək üçün idealdır. Həmçinin bədən müqavimətini artırır.
İstiot tənəffüs yollarını təmizləyir və bəlğəmgətirici təsirə malikdir. Soyuqdəymə əlamətlərini yüngülləşdirmək üçün şorbalara bol əlavə edilməsi tövsiyə olunur.
Adaçayı boğaz iltihabı və ağız yaraları zamanı qarqara kimi və ya çay kimi istifadə edildikdə möcüzələr yaradır.
Keşniş toxumu həzm sistemini rahatladır və bədəndən toksinlərin atılmasına kömək edir. Qış aylarında ağır yeməklərdən sonra istifadəsi faydalıdır.
Acı bibər (Pul Bibər) tərkibindəki "kapsaisin" sayəsində metabolizmanı sürətləndirir və bədəni sürətlə isidir. Soyuqdan titrədiyiniz anlarda yeməklərinizə bir az acı əlavə etmək enerjinizi bərpa edəcək.
