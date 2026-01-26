Azərbaycan və İsrail arasında qarşılıqlı investisiyaların həcmi təxminən 600 milyon dollar təşkil edir - Mikayıl Cabbarov
Azərbaycan və İsrail arasında qaşılıqlı investisiyaların həcmi təxminən 600 milyon ABŞ dolları təşkil edir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Bakıda keçirilən Azərbaycan-İsrail biznes-forumunda bildirib.
"Bizim əməkdaşlığımız investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması, həmçinin ikiqat vergi tutulmasının qarşısının alınması haqqında sazişlərlə dəstəklənir. Bunlar işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi üçün möhkəm hüquqi baza formalaşdırır. Hazırda Azərbaycanda İsrail kapitalı ilə 130 kommersiya strukturu fəaliyyət göstərir", - deyə o bildirib.
Nazir qeyd edib ki, iki ölkə geniş sahələri əhatə edən əməkdaşlıqda real nəticələr təmin edən möhkəm və praqmatik tərəfdaşlıq qurub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре