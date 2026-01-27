İtaliyanın "Latsio" klubu heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib

İtalikyanın "Latsio" klubu heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici Kiv-lər məlumat yayıb.

Məlumata görə, "qartallar" "Redcana"dan Edoardo Mottanı transfer edib.

"Latsio" İtaliya U-21 millisinin üzvü üçün onun klubuna 1,2 milyon avro təzminat ödəyib. 21 yaşlı qolkiperlə 2030-cu ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Edoardo Motta "Yuventus"un yetirməsidir.