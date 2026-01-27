https://news.day.az/azerinews/1812338.html İtaliyanın "Latsio" klubu heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib İtalikyanın "Latsio" klubu heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici Kiv-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, "qartallar" "Redcana"dan Edoardo Mottanı transfer edib.
İtaliyanın "Latsio" klubu heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib
İtalikyanın "Latsio" klubu heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici Kiv-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, "qartallar" "Redcana"dan Edoardo Mottanı transfer edib.
"Latsio" İtaliya U-21 millisinin üzvü üçün onun klubuna 1,2 milyon avro təzminat ödəyib. 21 yaşlı qolkiperlə 2030-cu ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Edoardo Motta "Yuventus"un yetirməsidir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре