Bakı sakininin ölümünə bu hasar səbəb olub

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 4-ü güclü küləyin əsməsi nəticəsində Xətai rayonu Zeytun küçəsində yerləşən hasar Bakı şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Rüfət Səhrad oğlu Qasımovun üzərinə aşıb.

Day.Az xəbər verir ki, 46 yaşlı kişi hadisə yerində həlak olub. 

Qonşuların sözlərinə görə, ölən şəxs həmin ünvanda yaşamayıb. Onun Əmircan kənd sakini olduğu deyilir.

Daha ətraflı "Xəzər TV"nin hadisə yerindən hazırladığı süjetdə: