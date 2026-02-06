https://news.day.az/azerinews/1814357.html Bakı sakininin ölümünə bu hasar səbəb olub - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 4-ü güclü küləyin əsməsi nəticəsində Xətai rayonu Zeytun küçəsində yerləşən hasar Bakı şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Rüfət Səhrad oğlu Qasımovun üzərinə aşıb. Day.Az xəbər verir ki, 46 yaşlı kişi hadisə yerində həlak olub. Qonşuların sözlərinə görə, ölən şəxs həmin ünvanda yaşamayıb.
