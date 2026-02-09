Şagirdin güllələdiyi müəllimin vəziyyəti açıqlandı
Şagirdin xəsarət yetirdiyi müəllimənin hazırki vəziyyəti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, TƏBİB-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 1997-ci il təvəllüdlü şəxsin (qadın) Kliniki Tibbi Mərkəzin Neyrocərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir.
"Vəziyyəti stabil qiymətləndirilir",- qurumdan əlavə olunub.
Xatırladaq ki, fevralın 6-da saat 09 radələrində Binəqədi rayonunda yerləşən özəl "İdrak" liseyinin qarşısında 10-cu sinif şagirdi Ə.Ş insident törədib. O, atasına məxsus ov silahı ilə məktəbə gələrək orada müəllimə işləyən Ş.K-ya xəsarət yetirib.
Qeyd edək ki, hadisədən dərhal sonra Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 1997-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın) Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub.
Əməliyyat edildikdən sonra müəllim palataya köçürülüb, müalicəsi davam etdirilir.
