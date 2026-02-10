Qəhvənin ziyanı...
Qəhvə ən sevilən içkilərdən biridir. Lakin son tədqiqatlar qəhvənin potensial zərərlərini ortaya qoyub. Zövqlə qəbul edilir, amma yan təsiri də az deyil.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qəhvə dünyada milyonlarla insanın səhərlərini işıqlandıran, sosial mühitlərdə qəbul edilən və uzun illərdir məşhur olan bir içkidir. Lakin son illərdə qəhvənin həm faydaları, həm də potensial zərərləri ilə bağlı tədqiqatlar artıb.
Polşada aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yaşlılarda həddindən artıq qəhvə istehlakı xroniki ağrıların artmasına səbəb olur, balıq istehlakının artması isə ağrının intensivliyini azaldır.
"The Independent" qəzetində dərc olunan xəbərə görə, Polşadakı universitetin alimləri qəhvə və balıq istehlakının ağrıya təsiri ilə bağlı tədqiqat aparıblar. Tədqiqatda 60-88 yaş arası 205 sağlam yetkindən iki il ərzində 10 ballıq şkala üzrə balıq və qəhvə istehlakı və ağrı intensivliyi barədə soruşulub. Qəhvə istehlakını artıranlar ağrı intensivliyində azaldanlarla müqayisədə 6,56 bal artım göstəriblər, yağlı balıq istehlakını artıranlar isə xroniki ağrı intensivliyində 4,45 bal azalma göstəriblər.
Digər tərəfdən, tədqiqatın nəticələrini şərh edərkən "ehtiyatlı olmaq" lazım olduğu və nəticələri təsdiqləmək üçün yeni tədqiqatların aparılmasının vacib olduğu qeyd edilib.
Qəhvə tərkibində kofein olduğundan, həddindən artıq istehlak ürək döyüntüsü, yüksək təzyiq və ürək ritminin pozulması kimi problemlərə səbəb ola bilər. Bu problemlər, xüsusən də ürək xəstəliyi olan insanlarda daha çox özünü göstərə bilər. Bundan əlavə, həddindən artıq və ya gecə vaxtı qəhvə istehlakı yuxusuzluğa səbəb ola bilər.
Mütəmadi olaraq həddindən artıq miqdarda qəhvə istehlak etmək kofeindən asılılığın inkişafına səbəb ola bilər. Bu halda kofein qəbulunu azaltmaq çətinləşir və baş ağrısı, qıcıqlanma və yorğunluq kimi çəkilmə simptomları yarana bilər.
Amma qəhvənin xeyirli təsiri də az deyil.
Tərkibindəki kofein sayəsində qəhvə mərkəzi sinir sisteminə stimullaşdırıcı təsir göstərir. Bu, yuxululuğun qarşısını alır, zehni ayıqlığı artırır və diqqəti cəmləşdirməyi asanlaşdırır. Nahar vaxtı özünüzü yorğun hiss etdiyiniz zaman bir fincan qəhvə sizi canlandıra bilər. Antioksidantlarla zəngin olan qəhvə bədəni sərbəst radikallardan qoruyur, hüceyrə zədələnməsini azaldır və potensial olaraq müxtəlif xəstəliklərin qarşısını almağa kömək edir.
Qəhvədəki kofein əzələlərə oksigen tədarükünü artırır və məşq zamanı daha yaxşı performans göstərməyə imkan verir. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, qəhvə istehlakı depressiya və narahatlıq simptomlarını yüngülləşdirə bilər. Kofein serotonin və dopamin kimi xoşbəxtlik hormonlarının ifrazını stimullaşdıraraq əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər. Həmçinin deyilir ki, tez-tez səhərlər istehlak edilən qəhvə maddələr mübadiləsini gücləndirən təsirə malikdir.
