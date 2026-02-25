https://news.day.az/azerinews/1818397.html Ramazanın səkkizinci gününün duası, İftar və imsaq vaxtı Sabah Ramazan ayının 8-ci günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 26-da Bakıda imsak saat 05:55-də, iftar isə saat 18:42-dədir. Ramazan ayının 8-ci gününün duası: "Allahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və it-amət-təami. Və ifşa əs-səlami və söhbətəl-kiram.
Ramazanın səkkizinci gününün duası, İftar və imsaq vaxtı
Sabah Ramazan ayının 8-ci günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 26-da Bakıda imsak saat 05:55-də, iftar isə saat 18:42-dədir.
Ramazan ayının 8-ci gününün duası:
"Allahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və it-amət-təami. Və ifşa əs-səlami və söhbətəl-kiram. Bitəvlikə ya məlcəəl-amilin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün yetimlərə qarşı mehriban olmağı, ehtiyacı olanlara yemək verməyi, camaatla ucadan salamlaşmağı və kəramətli şəxslərlə dostluğu mənə nəsib et. Fəzl və bəxşişinə and verirəm, ey arzu edənlərin pənahı!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре