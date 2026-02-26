https://news.day.az/azerinews/1818471.html Hansı özəl klinikalara onkoloji xidmət üçün icazə veriləcək? - Nazirdən AÇIQLAMA Xərçəng xəstəliklərinin müalicəsinin özəl klinikalarda da aparılmasına başlanılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev bu gün Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı "Ana harayı" abidəsini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir qeyd edib ki, bu, islahatların bir hissəsidir.
Hansı özəl klinikalara onkoloji xidmət üçün icazə veriləcək? - Nazirdən AÇIQLAMA
Xərçəng xəstəliklərinin müalicəsinin özəl klinikalarda da aparılmasına başlanılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev bu gün Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı "Ana harayı" abidəsini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu, islahatların bir hissəsidir.
"İndidən bildirmək istəyirəm ki, özəl sektorda onkoloji xidmət göstərmək üçün və bu icazəni almaq üçün xüsusi qaydalar və tələblər hazırlanıb. Çox ciddi tələblərdir və yalnız ən yüksək tələblərə cavab verən müəssisələrə həmin lisenziya veriləcək", - o əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре