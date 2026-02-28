https://news.day.az/azerinews/1819038.html Antonio Quterreş Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiyanı pislədi Antonio Quterreş Yaxın Şərqdə baş verən hərbi eskalasiyanı qınayaraq bunun beynəlxalq sülhə və sabitliyə xələl gətirdiyini bildirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bəyanatda deyilir: "Yaxın Şərqdə bu gün baş verən hərbi eskalasiyanı pisləyirəm.
