https://news.day.az/azerinews/1821755.html Qətlə yetirilən şəxs arıçı idi Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə Gəncənin Gülüstan qəsəbəsində 44 yaşlı şəxs qətlə yetirilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qətlə yetirilən Elçin Nağıyev arıçılıqla məşğul olurdu. Həmçinin mətbuatda onun Kəlbəcər rayon 71 nömrəli tam orta məktəbin direktor müavini vəzifəsində çalışdığı bildirilib.
Qeyd edək ki, E.Nağıyevi güllələyərək öldürməkdə şübhəli bilinən 17 yaşlı oğlu K.N. saxlanılıb.
Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verməsi araşdırılır.
