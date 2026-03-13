Qazaxın Azərbaycana qaytarılan kəndlərinin bərpası istiqamətində işlər aparılır

Qazax rayonunun 30 il Ermənistanın işğalı altında olan Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı və Qızılhacılı kəndləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının razılaşması əsasında Azərbaycana geri qaytarılıb.

Day.Az bu, Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında öz əksini tapıb.

Hesabata görə, 6,5 km² ərazinin Azərbaycana qaytarılması təmin olunub. Delimitasiya işləri nəticəsində 12.7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib və hazırda həmin kəndlərin bərpası istiqamətində işlər aparılır.