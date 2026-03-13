Azərbaycanda erməni dilində kurslar fəaliyyətə BAŞLAYIB
Azərbaycanda Milli Müdafiə Universitetinin Hərbi İdarəetmə İnstitutunun nəzdində erməni dilində kurslar təşkil edilib.
Day.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı"nda əksini tapıb.
Qeyd edilib ki, Milli Müdafiə Universitetinin Hərbi İdarəetmə İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Xarici dil mərkəzində ingilis, erməni, fars, rus və gürcü dilləri ilə yanaşı, İtaliyanın ölkəmizdəki akkreditə olunmuş hərbi attaşelik aparatının dəstəyi ilə italyan dili üzrə kurslar, həmçinin hesabat dövründə ilk dəfə olaraq Çin Xalq Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ölkəmizdəki hərbi attaşelik aparatının təşkilatçılığı ilə "Çin dili kursu" təməl və orta səviyyədə təşkil edilib.
