İsrail İranda 200 hədəfə zərbə endirib

Son 24 saat ərzində İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranın mərkəzi və qərbindəki 200-dən çox hədəfə hava hücumları həyata keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) məlumat yayıb.
Hücuma məruz qalan obyektlər arasında ballistik raket buraxılış qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri və silah istehsalı zavodları olub.
