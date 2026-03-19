Yaponların uzunömürlülük SİRRİ - Hər gün yeyirlər
Sağlam qidalanma və uzun ömür mövzusunda maraqlı faktlardan biri də Yaponiyadakı uzunömürlü insanların gündəlik qidalanma vərdişləridir. Onların menyusunda xüsusi yer tutan məhsullardan biri umeboşidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, umeboşi, yapon mətbəxində turş və duzlu qurudulmuş alça meyvəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, bu meyvə təkcə dadı ilə deyil, həm də sağlamlığa faydaları ilə məşhurdur. Umeboşi mədə-bağırsaq sistemi üçün xeyirlidir, həzm prosesini sürətləndirir, immuniteti gücləndirir və bədənin turşuluq-balansını tənzimləməyə kömək edir.
Yaponiyada uzunömürlülər gündəlik olaraq kiçik miqdarda umeboşi yeyirlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu ənənəvi qida onların enerjili qalmasına və sağlam yaşlanmasına dəstək olur.
Ekspertlər onu da qeyd edir ki, umeboşi yalnız qida deyil, həm də yapon mədəniyyətində sağlam həyat tərzinin simvolu kimi qiymətləndirilir və bu məhsulu menyuya daxil etmək gündəlik sağlamlıq üçün faydalı sayılır.
