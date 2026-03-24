Bu yeməyi ikinci dəfə qızdırmaq olmaz
Göbələk yeməyini ikinci dəfə isidib yemək olmaz.
Milli.Az xəbər verir ki, göbələk isidildikdə zülal quruluşu pozulur: İlk bişirmədə sabitləşən zülal bağları ikinci dəfə qızdırıldıqda parçalanır. Bu dəyişiklik həzm sistemində "yad maddə" təsiri yaradaraq narahatlığa səbəb ola bilər.
Quruluşu pozulmuş zülallar mədə ağrısı, ürəkbulanma və qusmaya yol aça bilər.
Göbələk yüksək su və zülal tərkibli olduğu üçün bişdikdən sonra tez xarab olur. Yenidən qızdırmaq mikrobların toksik təsirini artırır.
Bişmiş göbələk otaq temperaturunda saxlanıldıqda qaralma və xarab olma sürətlənir. Qızdırma bu prosesi "aktivləşdirərək" zərərli maddələrin yaranmasına şərait yaradır.
Təhlükəsiz İstifadə Tövsiyələri
Tək dəfəlik bişirin: Yalnız həmin yemək üçün lazım olan qədər göbələk hazırlayın.
Artanı soyuq yeyin: Yenidən qızdırmaq əvəzinə salat və ya qəlyanaltılara əlavə edin.
Təzəlik vacibdir: Göbələk nə qədər təzə istehlak olunarsa, orqanizm üçün bir o qədər faydalıdır.
