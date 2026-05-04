Cənubi Qafqazda mədəni dialoqa neytral meydançadan başlamaq olar - Mədinə Əliyeva "Tofiq Abbasovla dialoq" verlişində
Cənubi Qafqazda mədəni dialoqa neytral meydançadan başlamaq olar.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "Baku Network" analitik platformasında yayımlanan "Tofiq Abbasovla dialoq" verilişinin növbəti buraxılışının qonağı - Azərbaycanın Xalq artisti, "Qızıl dərviş" və "Zirvə" mükafatlarının laureatı, baletmeyster və xoreoqraf Mədinə Əliyeva bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan mədəniyyət xadimləri ağır siyasi və hərbi sarsıntılar dövründə Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrin təhrif olunmuş şəkildə qavranılmasına görə dərin narahatlıq keçirirdilər.
Birinci Qarabağ müharibəsi dövründən danışan Xalq artisti qeyd edib ki, bu, həm ölkə, həm də teatr üçün çox ağır bir mərhələ idi. Onun sözlərinə görə, Bakıda komendant saatı tətbiq olunmuşdu və teatr həyatı məcburi şəkildə yeni reallıqlara uyğunlaşırdı.
"Həmin dövrdə, əlbəttə ki, tamaşalar olmurdu. Bu, çətin və ağır bir dönəm idi, lakin biz onu ləyaqətlə keçdik", - deyə o bildirib.
M.Əliyeva vurğulayıb ki, böhran şəraitində belə Azərbaycan teatrı tam təcrid olunmayıb. Sayları azalsa belə, qastrol səfərləri davam edib. O qeyd edib ki, teatr həm post-sovet məkanında, həm də onun hüdudlarından kənarda yaradıcılıq əlaqələrini qoruyub saxlayıb.
Söhbətdə Cənubi Qafqazda mədəni körpülər məsələsinə xüsusi diqqət ayrılıb. Mədinə Əliyeva xatırladıb ki, 1987-ci ildə Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirak etdiyi ilk Cənubi Qafqaz balet artistləri müsabiqəsi keçirilib. Onun sözlərinə görə, bu təcrübə gələcək mədəni dialoq üçün əsas ola bilər.
M.Əliyeva həmçinin Azərbaycan baletinin formalaşdığı məktəbdən danışıb. Onun sözlərinə görə, dünyada klassik baletin üç əsas məktəbi - italyan, fransız və rus məktəbləri mövcuddur və Azərbaycan ənənəsi tarixən məhz rus akademik məktəbi ilə bağlıdır. O xatırladıb ki, bu xəttin əsası Sankt-Peterburqda təhsil almış ilk azərbaycanlı balet artisti Qəmər xanım Almaszadə tərəfindən qoyulub.
Gənc nəsil artistlərdən danışan Mədinə Əliyeva qeyd edib ki, gənclərlə işləmək ona böyük enerji və peşəkar məmnunluq verir. Bununla belə, o vurğulayıb ki, müasir tələbələr üçün böyük informasiya axını və yaradıcılığı təhsillə uzlaşdırmaq zərurəti səbəbindən konsentrasiyanı qoruyub saxlamaq daha çətindir.
"Balet elə bir peşədir ki, ona tam şəkildə qərq olmaq lazımdır. Yaxşı nəticə əldə etmək istəyirsənsə, özünü tam şəkildə həsr etməlisən", - deyə o bildirib.
M. Əliyevanın sözlərinə görə, balet yalnız texnika, intizam və fiziki göstəricilər deyil, həm də daxili hazırlıq tələb edir. O vurğulayıb ki, yalnız texnikaya sərbəst yiyələnmək artistə səhnədə obrazı açmağa və qəhrəmanın taleyini yaşamağa imkan verir.
Xalq artisti Azərbaycan balet irsinin zənginliyini də ayrıca qeyd edib. Onun sözlərinə görə, dünyada bu qədər bəstəkarın balet əsərləri yaratdığı ölkələrin sayı çox deyil.
