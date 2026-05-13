Daha 3 itkin-şəhid dəfn ediləcək - FOTO
Birinci Qarabağ müharibəsinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 3 itkin-şəhidi dəfn ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Cəfərov Rafiq Şirvan oğlu, Həziyev Ələddin Həzi oğlu, Sadıqov Zaur İmamqulu oğlu mayın 15-də Füzuli rayonunda dəfn ediləcəklər.
R.Cəfərov Əbdülrəhmanlı kənd qəbirstanlığında, digər iki şəhid isə İşıqlı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.
