Rayona taksi ilə getmək istəyənlər bunu BİLMƏLİDİR
Turist sayı çoxalır, müştəri artır. Artan həm də taksi gediş haqlarıdır. Yaz-yay mövsümündə isə rayonlara gedən taksilərin də qiymətində yüksəliş var.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, taksi sürücüləri bildirirlər ki, qiymətlər məsafənin uzunluğundan, taksi xərclərindən, avtobus sayının az olmasından asılıdır.
Sərnişinlər isə mövcud vəziyyətdən narazıdırlar. Onların sözlərinə görə, taksi qiymətlərində artım büdcəyə təsir edir.
Qeyd olunur ki, şirkət taksiləri yol kənarındakı taksilərdən daha münasibdir. Sürücülərin sözlərinə görə, taksi qiymətləri məsafə, yanacaq, ehtiyat hissələrinin qiymətinin artması və yolun vəziyyətindən asılı olduğu bildirilib.
