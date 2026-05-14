Məşhur Avropa avtomobil markası 79 il sonra fəaliyyətini

İsveçin Trollhattan şəhərində 1947-ci ildən fəaliyyət göstərən Saab fabriki fəaliyyətini dayandırır.

Day.Az Saab-ın paylaşdığı informasiyaya istinadən xəbər verir ki, son prototiplər və istehsal avadanlıqları satışa çıxarılacaq.

2012-ci ildə iflas edən Saab-ın aktivlərini alan NEVS bütün əməliyyatları dayandırmaq qərarı verib.

Müzayədə 21-30 May tarixlərində fabrikdəki avtomobillər, ehtiyat hissələr və tarixi materiallar satışa çıxarılacaq, ziyarətçilər fabrikə baxa biləcək.