İranda güclü zəlzələ baş verib
Bu gün İranda yerli vaxtla saat 11:17-də İranın cənub-şərqində yerləşən Kirman vilayətində 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələ vilayətin Bərdsir rayonunda 8 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Zəlzələ baş verən rayona vəziyyətin dəyərləndirilməsi üçün qüvvələr cəlb olunub.
Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.
