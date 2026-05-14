İranda güclü zəlzələ baş verib

Bu gün İranda yerli vaxtla saat 11:17-də İranın cənub-şərqində yerləşən Kirman vilayətində 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələ vilayətin Bərdsir rayonunda 8 km dərinlikdə qeydə alınıb.

Zəlzələ baş verən rayona vəziyyətin dəyərləndirilməsi üçün qüvvələr cəlb olunub.

Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.