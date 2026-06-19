https://news.day.az/azerinews/1842413.html Mədə-bağırsaq sistemi: Bağırsaq mikrobiomu sağlamlığın gizli mərkəzi Son illərdə tədqiqatlar göstərir ki, insan sağlamlığının böyük hissəsi bağırsaq mikrobiomundan asılıdır. Day.Az xəbər verir ki, bağırsaq mikrobiomu həzm, immun sistem və hətta əhval-ruhiyyəyə təsir edən kompleks bakterial ekosistemdir.
Mədə-bağırsaq sistemi: Bağırsaq mikrobiomu sağlamlığın gizli mərkəzi
Son illərdə tədqiqatlar göstərir ki, insan sağlamlığının böyük hissəsi bağırsaq mikrobiomundan asılıdır.
Day.Az xəbər verir ki, bağırsaq mikrobiomu həzm, immun sistem və hətta əhval-ruhiyyəyə təsir edən kompleks bakterial ekosistemdir.
Liflə zəngin qidalar (meyvə, tərəvəz, tam taxıllar) faydalı bakteriyaları artırır, emal olunmuş qidalar isə bu balansı poza bilər. Bu dəyişikliklər iltihab səviyyəsini və metabolik xəstəlik riskini birbaşa təsir edir.
Harvard Gut Health Overview araşdırmaları göstərir ki, balanslı mikrobiom həm bağırsaq, həm də beyin sağlamlığını gücləndirir.
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