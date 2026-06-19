https://news.day.az/azerinews/1842576.html Zaqatalada dəhşətli QƏTL - 58 yaşlı kişi ÖLDÜRÜLDÜ İyunun 19-da saat 09 radələrində Zaqatala rayonunun Qımır kəndi ərazisində 58 yaşlı Ələsgər Əhmədov aralarında yaranmış mübahisə zəminində həmkəndlisi 58 yaşlı Kamran Məhərrəmovu kəsici alətlə qətlə yetirib. Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Ə.Əhmədov saxlanılıb.
Zaqatalada dəhşətli QƏTL - 58 yaşlı kişi ÖLDÜRÜLDÜ
İyunun 19-da saat 09 radələrində Zaqatala rayonunun Qımır kəndi ərazisində 58 yaşlı Ələsgər Əhmədov aralarında yaranmış mübahisə zəminində həmkəndlisi 58 yaşlı Kamran Məhərrəmovu kəsici alətlə qətlə yetirib.
Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Ə.Əhmədov saxlanılıb.
Araşdırma aparılır.
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