Aşura günü qanvermə aksiyasının keçiriləcəyi ərazilər AÇIQLANDI - SİYAHI
Aşura günü qanvermə aksiyası keçiriləcək ünvanların siyahısı açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a QMİ-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, məhərrəmlik dönəmində önəmli tədbirlərdən biri Aşura günü Kərbəla şəhidlərinin xatirəsinə qanvermə aksiyası müqəddəs dinimizə layiq olan ən münasib əzadarlıq nümunəsi kimi bilavasitə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan və xalq tərəfindən təqdir edilən hadisədir. İnşaAllah, dindarlarımız bu il də humanist ənənəni davam etdirərək məscid və ziyarətgahlarda, Respublika Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki filiallarında, habelə digər səhiyyə ocaqlarında Allah rizası üçün İmam Hüseyn (ə) və əziz şəhidlərin xatirinə ehsan niyyəti ilə qan verəcək, minlərlə xəstə insana, irsi xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların şəfa tapmasına yardımçı olacaqlar.
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