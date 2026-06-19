Reyd keçirildi: Keçid yaxınlığında həyatını riskə atanlar SAXLANILDI
Nizami Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində piyadaların iştirakı ilə maarifləndirici tədbirlər keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, tədbirlər əsasən Qara Qarayev prospektində təşkil olunub. Yol polisi əməkdaşları piyada keçidi və yeraltı keçid olduğu halda hərəkət hissəsini keçərək öz həyatlarını təhlükəyə atan vətəndaşlarla profilaktik söhbətlər aparıblar. Həmçinin rayonun müxtəlif küçə və prospektlərində piyadaların təhlükəsizliyinin təmin olunması, bu sahədə maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi və yol hərəkəti qaydalarının təbliği diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Maarifləndirmə tədbirləri rayon ərazisində fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrin kollektivlərinin iştirakı ilə də davam etdirilib. Görüşlər zamanı iştirakçılara yolu keçərkən diqqətli olmaları, həyatlarını riskə atmamaq üçün yalnız piyada keçidlərindən istifadə etmələrinin vacibliyi izah olunub.
Tədbir iştirakçılarına günün qaranlıq saatlarında xüsusi işıqqaytarıcı geyimlərdən istifadə etmələri tövsiyə edilib.
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