Keyfiyyətli kərə yağı necə seçilir?
İlk baxışda kərə yağı seçimi sadə görünə bilər, lakin bazarda "kərə yağı" adı ilə satılan məhsullar keyfiyyət baxımından bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənir.
Day.Az xəbər verir ki, bəzi istehsalçılar ucuz xammaldan və ya fərqli yağ qarışıqlarından istifadə etdiyinə görə, məhsulun dadı və qida dəyəri də dəyişir.
Buna görə seçim zamanı yalnız adlara deyil, etiketdəki detallara diqqət etmək vacibdir.
Əsl kərə yağının tərkibində yalnız pasterizə edilmiş qaymaq və ya süd qaymağı olmalıdır. Bitki yağları, palma yağı və müxtəlif stabilizatorlar varsa, həmin məhsul klassik kərə yağı hesab edilmir. Mütəxəssislər xüsusilə 82,5% yağlılıq dərəcəsinə malik məhsulları daha keyfiyyətli sayırlar, çünki bu növ yağ daha çox süd yağı və daha az su ehtiva edir, həm dad, həm də istifadə baxımından daha üstün olur.
Rəng və konsistensiya da keyfiyyət göstəricisi kimi önəmlidir. Təbii kərə yağının rəngi mövsümə və inəklərin qidalanmasına görə açıq sarıdan demək olar ki, ağ rəngə qədər dəyişə bilər. Keyfiyyətli yağ soyuducuda bərk olur, otaq temperaturunda isə asanlıqla yayılır. Həddindən artıq ucuz məhsullar isə çox vaxt ya qarışıq yağlardan ibarət olur, ya da keyfiyyət standartlarına cavab vermir.
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