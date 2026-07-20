https://news.day.az/azerinews/1849058.html İsmayıllıda daha bir qəza - Xəsarət alan var İsmayıllıda avtomobil qəzası baş verib. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, avtomobil yoldan çıxaraq maneəyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Məmmədov İlham Rəsul oğlu ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
İsmayıllıda daha bir qəza - Xəsarət alan var
İsmayıllıda avtomobil qəzası baş verib.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, avtomobil yoldan çıxaraq maneəyə çırpılıb.
Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Məmmədov İlham Rəsul oğlu ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Hazırda vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
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