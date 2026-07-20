Azərbaycanda 17,4 milyon manatlıq elektrik infrastrukturu layihələri həyata keçiriləcək
Azərbaycanda elektrik veriliş xətlərinin tikintisi və mövcud infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində yeni layihələrin icrasına başlanılır.
Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilən məlumata əsasən, "Azərenerji" ASC bununla bağlı müvafiq satınalma prosedurlarını həyata keçirir.
Belə ki, 330 kV-luq ikidövrəli "Bankə GES - Nəvahi YS" Elektrik Veriliş Xəttinin Şirvan Milli Parkının ərazisindən kənara çıxarılması, 330 kV-luq Bankə yarımstansiyasının yerinin dəyişdirilməsi üzrə əlavə işlər, eləcə də 110 kV-luq Yevlax-Bərdə Elektrik Veriliş Xəttinin tikintisi nəzərdə tutulur.
Hazırda "Azərenerji" ASC sözügedən layihələr üzrə işləri həyata keçirəcək podratçı şirkətlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görür.
Layihələrin ümumi dəyərinin 17,428 milyon manat olacağı proqnozlaşdırılır.
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