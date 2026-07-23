İran Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalını artırıb
Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycandan İran İslam Respublikasına 14,992 milyon kVt/saat həcmində elektrik enerjisi ixrac edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, bu həcmdə elektrik enerjisinin ixracından əldə olunan gəlir 426 min ABŞ dolları olub.
İrana elektrik enerjisi ixracı 2025-ci ilin eyni aylarındakı göstərici ilə müqayisədə həcm ifadəsində 99 min kVt/saat və ya 0,7%, dəyər ifadəsi ilə isə 3 min ABŞ dolları, yaxud 0,7% artıb.
Eyni zamanda, 2026-cı ilin ilk beş ayında Azərbaycan İrandan 355 min ABŞ dolları dəyərində, 12,498 milyon kVt/saat həcmində elektrik enerjisi idxal edib.
Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 26 min ABŞ dolları və ya 6,8% az, həcm ifadəsində isə 903 min kVt/saat və ya 6,7% azdır.
2026-cı ilin yanvar-may aylarında Azərbaycandan ümumilikdə üç ölkəyə - Rusiya, Gürcüstan və İran İslam Respublikasına 12,513 milyon ABŞ dolları dəyərində 232,993 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Azərbaycandan elektrik enerjisi ixracı dəyər ifadəsində 24,8 milyon ABŞ dolları və ya 3 dəfə, həcm baxımından isə 425,1 milyon kVt/saat və yaxud 2,8 dəfə azalıb.
Bundan başqa, bu ilin ilk beş ayında Azərbaycan sözügedən ölkələrdən 3,401 milyon ABŞ dolları dəyərində 71,059 milyon kVt/saat elektrik enerjisi idxal edib. Bu, ötən ilin eyni dövründəki göstərici ilə müqayisədə dəyər baxımından 1,4 milyon ABŞ dolları və ya 1,7 dəfə, həcm ifadəsində isə 15,9 milyon kVt/saat və ya 28,9% çoxdur.
Azərbaycan və İran arasında iqtisadi əməkdaşlıq son illərdə ticarət, nəqliyyat, enerji, tranzit və logistika istiqamətlərində ardıcıl şəkildə genişlənir. İki ölkə Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlığı dərinləşdirir, eyni zamanda energetika sahəsində elektrik və təbii qaz mübadiləsi üzrə birgə layihələr həyata keçirilir.
Tərəflər qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması, sərhədyanı iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, sənaye əməkdaşlığı və investisiya layihələrinin təşviqi istiqamətində də əməkdaşlığı davam etdirirlər. Enerji sektoru isə iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin əsas istiqamətlərindən biri olaraq qalır.
Enerji sahəsi Azərbaycan və İran arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri olaraq qalır. Tərəflər qaz ticarəti, svop əməliyyatları və regional enerji layihələri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində dialoqu davam etdirirlər.
İran tərəfi də bu əməkdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu bəyan edir.
İranın neft nazirinin müavini və Milli Qaz Şirkətinin icraçı direktoru Səid Təvəkkoli Trend-ə eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, Tehran Azərbaycanla qaz mübadiləsi və svop əməliyyatlarının genişləndirilməsinə hazırdır.
"İranın qaz infrastrukturu qaz svopu və mübadiləsi üzrə əməkdaşlıq üçün bütün imkanlara malikdir. Bu istiqamətdə müzakirələr aparılır və ümid edirik ki, onlar yaxın gələcəkdə praktik addımlarla nəticələnəcək", - deyə o bildirib.
Təvəkkolinin sözlərinə görə, İranın Milli Qaz Şirkəti ilə SOCAR arasında uzunmüddətli qaz müqaviləsinin müddəti yenidən uzadılıb və mövcud əməkdaşlıq uğurla davam edir.
"Azərbaycanın digər qonşu ölkələrlə İran üzərindən qaz svopu və mübadiləsi üzrə razılaşmaları olacağı təqdirdə, İran bu əməkdaşlığa tam hazırdır", - deyə nazir müavini Trend-ə bildirib.
O qeyd edib ki, İranın 2029-cu ilədək iqtisadi inkişaf proqramında qonşu ölkələr və MDB məkanı ilə qaz ticarətinin, tranzit və svop əməliyyatlarının genişləndirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilib. Bu baxımdan Tehran Türkmənistan və digər qonşu ölkələrin qazının İran üzərindən üçüncü bazarlara nəqlinə də açıqdır.
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