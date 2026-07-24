https://news.day.az/azerinews/1849825.html Stressi azaltmağa kömək edən qidalar açıqlandı Gündəlik həyatın yaratdığı gərginliklə mübarizədə təkcə istirahət deyil, düzgün qidalanma da mühüm rol oynayır. Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, vitamin və minerallarla zəngin balanslı qida rasionu orqanizmin stressə qarşı müqavimətini artırmağa və emosional vəziyyətin sabit qalmasına kömək edir.

Stressi azaltmağa kömək edən qidalar açıqlandı

Azərbaycanca, 24 июля 2026 04:37 (UTC +04:00) 324
Stressi azaltmağa kömək edən qidalar açıqlandı

Gündəlik həyatın yaratdığı gərginliklə mübarizədə təkcə istirahət deyil, düzgün qidalanma da mühüm rol oynayır.

Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, vitamin və minerallarla zəngin balanslı qida rasionu orqanizmin stressə qarşı müqavimətini artırmağa və emosional vəziyyətin sabit qalmasına kömək edir.

Bu səbəbdən gündəlik menyunun sağlam məhsullarla zənginləşdirilməsi tövsiyə olunur.

Qidalanma üzrə mütəxəssislər bildirirlər ki, omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin yağlı balıqlar, maqnezium tərkibli qidalar, fermentləşdirilmiş süd məhsulları, mürəkkəb karbohidratlar, tünd şokolad və bəzi isti içkilər gərginlik hissini azaltmağa müsbət təsir göstərə bilər. Eyni zamanda, yemək saatlarını gecikdirməmək, zülal və liflə zəngin qidalara üstünlük vermək, sağlam qəlyanaltılar seçmək orqanizmin enerji balansını qorumağa kömək edir.

Ekspertlər həmçinin ultra emal olunmuş məhsulların istehlakını azaltmağı, gün ərzində kifayət qədər su qəbul etməyi və tələsik yemək vərdişindən uzaq durmağı məsləhət görürlər. Onların sözlərinə görə, balanslaşdırılmış qidalanma yalnız fiziki sağlamlığı deyil, həm də psixoloji rifahı dəstəkləyərək stressin mənfi təsirlərini minimuma endirməyə kömək edir.

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