https://news.day.az/azerinews/1849875.html “Zirə” ilk matçda “Payde”yə məğlub olub - Konfrans Liqası Bu gün "Zirə" futbol klubu UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Estoniyanın "Payde" komandası ilə qarşılaşıb. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürüb və Pyarnu şəhərindəki "Rannastaadion" arenasında baş tutub.
“Zirə” ilk matçda “Payde”yə məğlub olub - Konfrans Liqası
Bu gün "Zirə" futbol klubu UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Estoniyanın "Payde" komandası ilə qarşılaşıb.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürüb və Pyarnu şəhərindəki "Rannastaadion" arenasında baş tutub.
Moldovalı referi Roman Jitarinin idarə etdiyi matç meydan sahiblərinin minimal qələbəsi ilə başa çatıb - 1:0. 87-ci dəqiqədə Qambiyalı Pa Abdu Çam vurduğu qolla komandasına qələbə qazandırıb.
Cavab qarşılaşması iyulun 30-da baş tutacaq.
Qeyd edək ki, cütün qalibi üçüncü təsnifat mərhələsində Andorranın "Santa Koloma" və Avstriyanın "Rapid" komandaları arasındakı cütün qalibi ilə qarşılaşacaq.
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