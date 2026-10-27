https://news.day.az/azerinews/1869983.html Zaur Baxşəliyevin bu rəqsi müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO Aparıcı Zaur Baxşəliyev ailəsi ilə birlikdə Zəngilana səfər edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun bölgədə çəkilən görüntüləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Aparıcının diqqət çəkən anları yerli ağsaqqallardan biri ilə rəqs edərkən yaşanıb. Zaur ayaqqabılarını çıxararaq onunla ayaqyalın rəqs edib.
Zaur Baxşəliyevin bu rəqsi müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO
Aparıcı Zaur Baxşəliyev ailəsi ilə birlikdə Zəngilana səfər edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun bölgədə çəkilən görüntüləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.
Aparıcının diqqət çəkən anları yerli ağsaqqallardan biri ilə rəqs edərkən yaşanıb. Zaur ayaqqabılarını çıxararaq onunla ayaqyalın rəqs edib.
Səmimi anları əks etdirən video izləyicilərin diqqətini çəkib və sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.
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