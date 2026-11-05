https://news.day.az/azerinews/1872233.html Paşinyan Türkiyəyə səfər edəcək Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır. "Armenia Today"in yazdığına görə, bunu ermənistanlı Baş nazir keçirdiyi brifinqdə bildirib. Paşinyan BMT-nin iqlim konfransında iştirak etmək üçün Türkiyənin Antalya şəhərinə səfər edəcəyini diqqətə çatdırıb.
Paşinyan Türkiyəyə səfər edəcək
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır.
"Armenia Today"in yazdığına görə, bunu ermənistanlı Baş nazir keçirdiyi brifinqdə bildirib.
Paşinyan BMT-nin iqlim konfransında iştirak etmək üçün Türkiyənin Antalya şəhərinə səfər edəcəyini diqqətə çatdırıb.
"Bəli, COP-da iştirak etmək üçün Antalyaya getməyi planlaşdırıram", - deyə o bildirib.
Qeyd edək ki, BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə 31-ci Konfransı (COP31) noyabrın 9-dan 20-dək Türkiyənin Antalya şəhərində keçiriləcək.
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