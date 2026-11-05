https://news.day.az/azerinews/1872385.html Milli Məclisin sədri Qazaxıstanda işgüzar səfərdədir - FOTO Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova noyabrın 5-də Qazaxıstan Respublikasına işgüzar səfər edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Milli Məclisin sədri Qazaxıstanda işgüzar səfərdədir - FOTO
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova noyabrın 5-də Qazaxıstan Respublikasına işgüzar səfər edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Astana şəhərinin Nursultan Beynəlxalq Aeroportunda Milli Məclisin sədrini Qazaxıstan Qurultayının sədr müavini Dinara Zakiyeva, xarici işlər nazirinin müavini Arman İsaqaliyev, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Əlimirzamin Əsgərov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
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