https://news.day.az/azerinews/1872386.html Türkiyədə silahlı hücum: 8 nəfər öldürülüb Türkiyənin Afyonkarahisar vilayətinin İhsaniyə rayonunda üç ayrı ərazidə silahlı hücum nəticəsində 8 nəfər öldürülüb, bir nəfər ağır yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, NTV-nin məlumatına görə, Ayazini kəndi ərazisində 3, Kıyır kəndi ərazisində isə 2 nəfərin meyiti aşkarlanıb. Daha sonra başqa bir ərazidə daha 3 nəfərin meyiti tapılıb.

Türkiyədə silahlı hücum: 8 nəfər öldürülüb

Azərbaycanca, 5 ноября 2026 20:27 (UTC +04:00) 205
Türkiyədə silahlı hücum:

Türkiyənin Afyonkarahisar vilayətinin İhsaniyə rayonunda üç ayrı ərazidə silahlı hücum nəticəsində 8 nəfər öldürülüb, bir nəfər ağır yaralanıb.

Day.Az xəbər verir ki, NTV-nin məlumatına görə, Ayazini kəndi ərazisində 3, Kıyır kəndi ərazisində isə 2 nəfərin meyiti aşkarlanıb. Daha sonra başqa bir ərazidə daha 3 nəfərin meyiti tapılıb.

İlkin məlumata görə, qurbanlar ov tüfəngi ilə öldürülüb. Şübhəlinin hadisə yerindən qırmızı rəngli kiçik yük avtomobili ilə qaçdığı və Kütahya istiqamətində hərəkət etdiyi ehtimal olunur.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Jandarma kəndlərə gedən yolları bağlayıb, şübhəlinin saxlanılması və ölənlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TÜRKİYƏ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 21:30 (UTC+04), В мире 102
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 21:22 (UTC+04), Экономика 226
Роналду не уведомил главного тренера об уходе из сборной 21:13 (UTC+04), Спорт 246
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 286
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 21:01 (UTC+04), Общество 332
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 20:59 (UTC+04), В мире 331
Названа команда недели Лиги чемпионов 20:47 (UTC+04), Спорт 305
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 570
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 20:35 (UTC+04), Культура 338
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 20:13 (UTC+04), Экономика 437
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 20:11 (UTC+04), Культура 432
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 20:06 (UTC+04), Политика 413
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 427
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 19:54 (UTC+04), Экономика 418
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 19:49 (UTC+04), Общество 428
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 19:47 (UTC+04), Экономика 460
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 363
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 19:35 (UTC+04), Политика 3 422
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 19:31 (UTC+04), Культура 403
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 19:20 (UTC+04), В мире 490
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 19:07 (UTC+04), В мире 568
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 19:05 (UTC+04), Политика 497
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 18:50 (UTC+04), Общество 444
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 18:40 (UTC+04), Экономика 514
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 18:24 (UTC+04), Общество 418
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 18:15 (UTC+04), Общество 459
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 18:09 (UTC+04), Культура 407
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 554
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 18:00 (UTC+04), Политика 4 109
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 463
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 17:50 (UTC+04), Политика 585
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 17:44 (UTC+04), В мире 589
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 17:30 (UTC+04), Экономика 599
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 17:27 (UTC+04), Спорт 452
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 17:25 (UTC+04), Общество 474
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 17:23 (UTC+04), Экономика 587
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 585
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 17:15 (UTC+04), Экономика 695
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 17:11 (UTC+04), Культура 498
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 17:00 (UTC+04), Политика 7 306
На Солнце заметили крупную дыру 16:53 (UTC+04), Это интересно 494
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 557
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 16:44 (UTC+04), Общество 535
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 16:40 (UTC+04), Общество 521
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 16:35 (UTC+04), В мире 629
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 16:31 (UTC+04), Политика 640
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 350
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 615
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 16:15 (UTC+04), Политика 9 375
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 533
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 16:10 (UTC+04), Экономика 605
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 16:03 (UTC+04), Экономика 675
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 716
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 627
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 15:37 (UTC+04), Экономика 666
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 15:32 (UTC+04), В мире 688
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 468
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 506
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 15:09 (UTC+04), Политика 729
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 648
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 15:00 (UTC+04), Автоновости 518
Мирзоян надеется побывать в Баку 14:57 (UTC+04), Политика 803
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 14:52 (UTC+04), Экономика 690
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 653
В Азербайджане создадут первый морской национальный парк 14:48 (UTC+04), Общество 8 347
Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года 14:45 (UTC+04), Спорт 525
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии 14:42 (UTC+04), Спорт 557
В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС 14:37 (UTC+04), Общество 552
Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном 14:32 (UTC+04), Экономика 712
TikTok-блогера оштрафовали 14:32 (UTC+04), Общество 515
Metroda bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 14:29 (UTC+04), Azərbaycanca 743
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 14:26 (UTC+04), Общество 741
Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения 14:22 (UTC+04), Общество 502
PASHA Property Management о необходимости индивидуального подхода к разным категориям пользователей 14:20 (UTC+04), Экономика 663
Средняя зарплата в Азербайджане вырастет 14:14 (UTC+04), Общество 583
В Азербайджане запретят заменять отпуск денежной компенсацией 14:10 (UTC+04), Экономика 770
Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой 14:07 (UTC+04), Экономика 683
Предприниматели в Азербайджане смогут сами выбирать налоговый режим 14:05 (UTC+04), Экономика 693
Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане до 2030 года? - ПРОГНОЗ 14:03 (UTC+04), Экономика 716
Налоговые декларации станут только электронными 14:01 (UTC+04), Экономика 665
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат 13:59 (UTC+04), Экономика 655
Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 698
Азербайджан вводит химическую маркировку топлива 13:54 (UTC+04), Экономика 720
Для ресторанов и кафе введут новые льготы 13:52 (UTC+04), Экономика 740
Расширяется сфера применения механизма «ƏDV geri al» 13:50 (UTC+04), Экономика 732
Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше 13:48 (UTC+04), Экономика 722
Təkrar şəhadətnamə və arayışların verilməsində hansı məhdudiyyətlər var? 13:46 (UTC+04), Azərbaycanca 653
Представитель ООН высоко оценила модель работы центров ASAN xidmət 13:44 (UTC+04), Общество 499
Продлевается срок действия ряда налоговых льгот 13:42 (UTC+04), Экономика 677
Возврат НДС распространят на все виды концертов 13:40 (UTC+04), Общество 502
Налоговая льгота для владельцев снесенных домов 13:38 (UTC+04), Экономика 690
В Азербайджане отменят этот налог 13:36 (UTC+04), Экономика 794
Хорошая новость для арендодателей 13:34 (UTC+04), Экономика 747
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 13:32 (UTC+04), Экономика 754
Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо 13:30 (UTC+04), В мире 724
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом 13:28 (UTC+04), Экономика 724
Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 13:28 (UTC+04), Экономика 768
В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 13:26 (UTC+04), Экономика 672
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 13:24 (UTC+04), Автоновости 470
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 13:21 (UTC+04), Экономика 726
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 779
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 13:14 (UTC+04), Экономика 738
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 13:12 (UTC+04), Общество 469
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 13:11 (UTC+04), Экономика 684
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 13:10 (UTC+04), Экономика 747
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 13:09 (UTC+04), Общество 540
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 13:08 (UTC+04), Общество 595
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 13:07 (UTC+04), Общество 461
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 13:05 (UTC+04), Общество 524
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 13:03 (UTC+04), Экономика 693
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 13:02 (UTC+04), Общество 543
Эрдоган посетит Азербайджан 13:00 (UTC+04), Политика 6 151
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 13:00 (UTC+04), Экономика 759
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 12:54 (UTC+04), Общество 6 914
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 12:53 (UTC+04), Спорт 482
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 12:44 (UTC+04), Общество 5 902
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 12:37 (UTC+04), Общество 940
В Кыргызстане могут отменить энергетики 12:30 (UTC+04), В мире 649
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 12:23 (UTC+04), Общество 451
В Азербайджане отменят НДС на продажу тракторов 12:20 (UTC+04), Экономика 672
Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для развития аквакультуры 12:14 (UTC+04), Экономика 666
В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств 12:10 (UTC+04), Экономика 708
Курьеры будут платить налог 12:04 (UTC+04), Общество 571
В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан» 12:00 (UTC+04), Культура 554
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы 11:54 (UTC+04), Экономика 740
İpoteka ilə kirayə götürülən evlərdə yeni qayda - Kimlərə icazə verilir? 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 787
Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса (R) 11:50 (UTC+04), Экономика 746
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО 11:47 (UTC+04), В мире 781
Xəzərdə fırtına gözlənilir - Dalğalar 5 metrədək yüksələcək 11:43 (UTC+04), Azərbaycanca 780
PASHA Real Estate о ценовой надбавке на брендированные резиденции 11:38 (UTC+04), Экономика 790
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития 11:34 (UTC+04), Официальная хроника 6 041
Я хочу, чтобы наша молодежь дала новый импульс нашей музыке - Рамиз Мелик-Асланов на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Политика 6 966
Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 542
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 11:25 (UTC+04), В мире 829
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 11:21 (UTC+04), Общество 710
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 11:18 (UTC+04), Общество 518
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 11:15 (UTC+04), Спорт 543
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 11:11 (UTC+04), Общество 5 245
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 11:08 (UTC+04), Общество 565
МЧС предупредило население 11:04 (UTC+04), Общество 666
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 11:00 (UTC+04), В мире 841
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 815
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 811
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 10:47 (UTC+04), Общество 570
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 799
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 10:40 (UTC+04), Экономика 822
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 10:36 (UTC+04), Экономика 885
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 10:30 (UTC+04), Политика 5 085
В Баку состоялся Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 10:25 (UTC+04), Политика 5 027
В Баку состоялся I Форум по аквакультуре - ФОТО 10:19 (UTC+04), Экономика 862
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 10:11 (UTC+04), В мире 896
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 10:08 (UTC+04), Общество 694
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:05 (UTC+04), Туризм
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 09:54 (UTC+04), Общество 611
Загадочную ошибку Microsoft объяснили 09:47 (UTC+04), Наука и технологии 563
Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности 09:34 (UTC+04), Экономика 882
В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах 09:30 (UTC+04), В мире 872
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), В мире 949
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
SOCAR приобретает доли Comstock в трех проектах 09:06 (UTC+04), Экономика 869
В ООН рассказали, как развитие транспортных коридоров может повлиять на Каспий - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 6 581
В двух районах Баку сегодня отключат свет 08:45 (UTC+04), Общество 1 215
Министр экономики Баварии найден мертвым 08:37 (UTC+04), В мире 962
Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских 08:25 (UTC+04), В мире 922
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа 08:12 (UTC+04), В мире 966
Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение 08:00 (UTC+04), Политика 6 150
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Маск потерял миллиарды 07:19 (UTC+04), В мире 1 096
Уволит ли Трамп Хегсета? 07:07 (UTC+04), В мире 1 027
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день - гороскоп на 5 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 888
США расширили санкции против Ирана 04:58 (UTC+04), В мире 1 146
Европейцев призвали подготовиться к выживанию в кризисных условиях 03:45 (UTC+04), В мире 1 185
Найден способ замедлить старение сосудов с помощью трех растений 02:31 (UTC+04), Медицина 858
"Сабах" потерпел поражение от "Викинга" в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 01:56 (UTC+04), Спорт 910
Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:30 (UTC+04), Политика 6 903
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Шоу-бизнес 1 087
Хроника Победы (05.01.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 979
Хроника Победы (05.01.2020): Азербайджанская армия продолжает зачистку - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 473
Тайные консультации в Брюсселе провалились 4 ноября 23:52 (UTC+04), В мире 1 444
Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 1 427
На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 1 372
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября 23:11 (UTC+04), Политика 1 430
Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 422
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 792
Bir sıra sosial ödənişlərin məbləği artırılır - VİDEO 4 ноября 22:36 (UTC+04), Azərbaycanca 838
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 10 801
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 1 405
Объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы - ФОТО 4 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 798
Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 430
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 478
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 1 015
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 796
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 983
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 1 494
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 836
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 2 691
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 4 ноября 20:04 (UTC+04), Политика 1 569
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 4 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 6 049
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 4 ноября 19:47 (UTC+04), Общество 887
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 4 ноября 19:34 (UTC+04), Политика 1 566
Еще новости