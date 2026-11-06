https://news.day.az/azerinews/1872417.html Klinikanın qarşısındakı qəzanın anbaan VİDEOSU Noyabrın 4-də Bakının Cəfər Xəndan küçəsində yerləşən "Universal Hospital"ın qarşısında baş verən ağır qəzanın görüntüləri yayılıb. Day.Az axar.az-a istinadən qəza anının görüntülərini təqdim edir:
Klinikanın qarşısındakı qəzanın anbaan VİDEOSU
Noyabrın 4-də Bakının Cəfər Xəndan küçəsində yerləşən "Universal Hospital"ın qarşısında baş verən ağır qəzanın görüntüləri yayılıb.
Day.Az axar.az-a istinadən qəza anının görüntülərini təqdim edir:
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