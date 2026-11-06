https://news.day.az/azerinews/1872523.html Noyabr ayının pensiyaları ödənilib - Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb. Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Noyabr ayının pensiyaları ödənilib - Naxçıvanda
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən noyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, vətəndaşlar pensiyalarını plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.
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