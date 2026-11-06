https://news.day.az/azerinews/1872536.html TƏBİB sədri onu işdən çıxardı - FOTO Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının (TTYX) Poliklinika şöbəsinin müdiri Mirnazir Muxtarov tutduğu vəzifədən azad olunub. Day.Az Nocomment.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB sədri Bahadur Rzayev müvafiq əmr imzalayıb.

TƏBİB sədri onu işdən çıxardı - FOTO

Azərbaycanca, 6 ноября 2026 15:23 (UTC +04:00) 171
TƏBİB sədri onu işdən çıxardı

Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının (TTYX) Poliklinika şöbəsinin müdiri Mirnazir Muxtarov tutduğu vəzifədən azad olunub.

Day.Az Nocomment.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB sədri Bahadur Rzayev müvafiq əmr imzalayıb.

  • TƏBİB sədri onu işdən çıxardı
  • TƏBİB sədri onu işdən çıxardı
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TİBBİ ƏRAZİ BÖLMƏLƏRİNİ İDARƏETMƏ BİRLİYİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Частичный блэкаут в европейском городе 16:06 (UTC+04), В мире 0
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 0
АФФА присудила технические поражения восьми командам 16:00 (UTC+04), Спорт 167
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 15:52 (UTC+04), Политика 202
В Азербайджане изменится система финансирования школ 15:47 (UTC+04), Общество 248
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15:40 (UTC+04), Общество 302
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 323
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 15:30 (UTC+04), Экономика 343
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 297
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 15:24 (UTC+04), Общество 357
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 15:20 (UTC+04), В мире 360
Хорошая новость в связи с пенсиями 15:12 (UTC+04), Общество 422
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 15:10 (UTC+04), Экономика 372
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 15:05 (UTC+04), Экономика 671
Sağlamlıq mərkəzinin rəhbərindən 30 min tələb edən qaziyə cəza verildi 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 370
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 14:59 (UTC+04), Культура 356
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 14:56 (UTC+04), Спорт 361
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 14:53 (UTC+04), Политика 404
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 14:49 (UTC+04), Экономика 407
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 14:40 (UTC+04), В мире 1 990
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 2 699
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 14:30 (UTC+04), В мире 445
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 3 095
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 14:16 (UTC+04), В мире 835
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 14:09 (UTC+04), Спорт 425
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 14:05 (UTC+04), Общество 465
Палестина поблагодарила Азербайджан 14:00 (UTC+04), Политика 539
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 13:58 (UTC+04), Общество 459
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 13:51 (UTC+04), Общество 679
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 13:49 (UTC+04), Общество 2 177
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 13:43 (UTC+04), Общество 406
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 13:35 (UTC+04), Автоновости 427
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 13:34 (UTC+04), Общество 521
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 13:26 (UTC+04), Общество 461
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 13:14 (UTC+04), Культура 497
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 13:07 (UTC+04), Общество 457
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 4 194
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 538
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 12:51 (UTC+04), Общество 425
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 9 731
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 12:38 (UTC+04), Спорт 444
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 12:30 (UTC+04), Общество 533
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 12:26 (UTC+04), В мире 598
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 12:22 (UTC+04), Экономика 567
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 12:18 (UTC+04), Общество 516
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 12:12 (UTC+04), Экономика 566
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 12:08 (UTC+04), Политика 594
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 12:00 (UTC+04), Экономика 573
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 11:57 (UTC+04), Общество 529
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 11:54 (UTC+04), Общество 495
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 11:50 (UTC+04), В мире 695
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 502
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 11:32 (UTC+04), Общество 642
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 11:28 (UTC+04), Общество 609
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 11:26 (UTC+04), Политика 616
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 11:23 (UTC+04), Общество 550
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 11:17 (UTC+04), Общество 530
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 11:14 (UTC+04), Политика 645
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 11:15 (UTC+04), Общество 491
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 11:10 (UTC+04), Общество 570
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 11:07 (UTC+04), Общество 620
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 674
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 11:06 (UTC+04), Политика 645
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 11:04 (UTC+04), Общество 573
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 11:01 (UTC+04), Экономика 636
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 613
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 10:56 (UTC+04), Политика 629
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 595
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 10:43 (UTC+04), Общество 523
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 10:39 (UTC+04), В мире 656
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 10:37 (UTC+04), В мире 659
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 10:33 (UTC+04), Политика 13 015
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 10:24 (UTC+04), Общество 546
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 10:20 (UTC+04), Политика 680
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 733
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 10:14 (UTC+04), Экономика 681
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 10:09 (UTC+04), Спорт 505
Азербайджанская нефть подорожала 10:05 (UTC+04), Экономика 699
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 10:01 (UTC+04), Экономика 733
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 09:50 (UTC+04), Экономика 1 214
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 09:40 (UTC+04), Общество 579
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 09:35 (UTC+04), Автоновости 557
Золото и серебро подешевели 09:31 (UTC+04), Экономика 747
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 09:27 (UTC+04), Это интересно 545
Биткоин упал в цене 09:22 (UTC+04), Экономика 728
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 09:16 (UTC+04), Спорт 554
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 08:58 (UTC+04), Автоновости 548
В Турции арестовали бывшего министра 08:50 (UTC+04), В мире 779
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 08:43 (UTC+04), Общество 724
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 08:33 (UTC+04), Общество 552
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 08:22 (UTC+04), В мире 809
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 705
У берегов Турции произошло землетрясение 08:13 (UTC+04), В мире 748
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 6 667
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 06:26 (UTC+04), Общество 893
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Спорт 733
Назван способ защитить смартфон от мороза 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 670
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 064
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 094
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 702
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 692
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 306
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 820
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 6 840
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 715
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 883
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 878
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 970
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 281
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 826
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 707
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 354
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 891
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 245
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 381
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 273
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 148
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 263
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 4 587
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 297
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 715
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 806
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 699
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 299
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 839
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 249
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 742
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 223
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 795
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 268
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 172
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 350
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 657
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 240
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 365
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 253
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 679
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 308
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 615
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 646
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 611
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 275
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 4 992
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 655
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 296
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 381
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 290
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 631
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 645
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 259
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 250
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 1 390
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 787
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 8 289
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 657
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 240
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 716
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 683
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 1 306
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 330
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 533
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 293
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 10 283
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 5 ноября 16:13 (UTC+04), Культура 718
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 5 ноября 16:10 (UTC+04), Экономика 1 264
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 5 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 354
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 5 ноября 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 926
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 5 ноября 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 891
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 5 ноября 15:37 (UTC+04), Экономика 1 326
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 5 ноября 15:32 (UTC+04), В мире 1 378
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 5 ноября 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 596
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 5 ноября 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 659
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 5 ноября 15:09 (UTC+04), Политика 1 431
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 5 ноября 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 332
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 5 ноября 15:00 (UTC+04), Автоновости 689
Мирзоян надеется побывать в Баку 5 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 1 538
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 5 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 395
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib 5 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 324
В Азербайджане создадут первый морской национальный парк 5 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 9 243
Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года 5 ноября 14:45 (UTC+04), Спорт 707
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии 5 ноября 14:42 (UTC+04), Спорт 736
В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС 5 ноября 14:37 (UTC+04), Общество 796
Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном 5 ноября 14:32 (UTC+04), Экономика 1 377
TikTok-блогера оштрафовали 5 ноября 14:32 (UTC+04), Общество 672
Metroda bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 5 ноября 14:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 432
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:26 (UTC+04), Общество 1 114
Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения 5 ноября 14:22 (UTC+04), Общество 638
PASHA Property Management о необходимости индивидуального подхода к разным категориям пользователей 5 ноября 14:20 (UTC+04), Экономика 1 321
Средняя зарплата в Азербайджане вырастет 5 ноября 14:14 (UTC+04), Общество 744
В Азербайджане запретят заменять отпуск денежной компенсацией 5 ноября 14:10 (UTC+04), Экономика 1 469
Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой 5 ноября 14:07 (UTC+04), Экономика 1 346
Предприниматели в Азербайджане смогут сами выбирать налоговый режим 5 ноября 14:05 (UTC+04), Экономика 1 353
Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане до 2030 года? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:03 (UTC+04), Экономика 1 405
Налоговые декларации станут только электронными 5 ноября 14:01 (UTC+04), Экономика 1 327
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат 5 ноября 13:59 (UTC+04), Экономика 1 312
Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане 5 ноября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 357
Еще новости