https://news.day.az/azerinews/1872536.html TƏBİB sədri onu işdən çıxardı - FOTO Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının (TTYX) Poliklinika şöbəsinin müdiri Mirnazir Muxtarov tutduğu vəzifədən azad olunub. Day.Az Nocomment.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB sədri Bahadur Rzayev müvafiq əmr imzalayıb.
TƏBİB sədri onu işdən çıxardı - FOTO
Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının (TTYX) Poliklinika şöbəsinin müdiri Mirnazir Muxtarov tutduğu vəzifədən azad olunub.
Day.Az Nocomment.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB sədri Bahadur Rzayev müvafiq əmr imzalayıb.
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