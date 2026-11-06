https://news.day.az/azerinews/1872604.html Azərbaycan daha bir Konvensiyaya qoşulur Azərbaycan mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiyaya qoşulacaq.
Azərbaycan daha bir Konvensiyaya qoşulur
Azərbaycan mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiyaya qoşulacaq.
Day.Az APA-ya istiandla xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan "Mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiya"ya qoşulmaq barədə" qanun layihəsində əksini tapıb.
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